VIDEO ⟩ Pingviinide väljaheidetest lekkinud naerugaas pani teadlaste katuse sõitma

Taani Kopenhaageni ülikooli teadlaste sõnul uurisid nad Atlandi ookeani lõunaosas Lõuna-Georgia saarel kuningpingviinide (Aptenodytes patagonicus) väljaheiteid, millest eraldus nii palju dilämmastikoksiidi, et see tegi nad haigeks, teatab news.sky.com.

Pingviinikoloonia väljaheidetes on naerugaasi sisaldus umbes 100 korda kõrgem kui väetatud põllul.

Kopenhaageni ülikooli teadlane Bo Elberling selgitas, et inimese uimastamiseks on vaja märkimisväärset kogust dilämmastikoksiidi, mis on umbes 300 korda saastavam kui süsihappegaas.

«Olles mitu tundi uurinud pingviinide guanot, mis on ka merelindude ja nahkiirte ekskrement, hakkas ka kõige tugevamal uurijal katus sõitma. Teadlased tundsid end uimaselt, neil oleks nagu narkolaks ja tekkis ka peavalu,» selgitas teadlane.

Pingviinid söövad kalu ja koorikloomi, kes toituvad planktonist.

Pinnases olevad bakterid tekitavad pingviinide väljaheidetes dilämmastikoksiidi, mis on kasvuhoonegaas.

Elberling jätkas, et paikades, kus on palju pingviinide väljaheiteid, on ka palju dilämmastikoksiidi ning paikades, kus väljaheiteid ei ole, on nimetatud ainet vähe.

Teadlane rõhutas, et loomade väljaheidete uurimine on tähtis Taani põllumajandusele, mis kasutab lämmastikväetiseid, millest eraldub suures koguses dilämmastikoksiidi.

«Saame õppida, kuidas ja millal optimaalsetel tingimustel maad väetada, et mullabakterid toodaksid dilämmastikoksiidi,» selgitas taanlane.

Dilämmastikoksiid ehk naerugaas (valem N2O) on keemiline ühend, mis toatemperatuuril on värvitu mittesüttiv gaas, millel on meeldiv, kergelt magus lõhn ja maitse.