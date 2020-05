Vette magnetiga õngitsema läinud poisi leid ajas naabri nutma

Ameerikas Johns Islandil elav 6-aastane Knox Brewer otsustas mõni nädal tagasi pärast Youtube'is erinevaid videoid vaadates, et sooviks katsetada magnetpüüki, vahendas ABC News.

Magnetpüügi puhul õngitsetakse veest tugeva magneti abil olevaid metalli või rauda sisaldavaid esemeid.

«Magnetpüük on fantastiline, isegi kui leitud asi on nii pisike, on see siiski fantastiline,» sõnas oma uuest hobist vaimustunud Knox.

«Minu lemmik osa selle juures on see, kui me õngitseme midagi välja ja näeme, kui suur või väike see asi on,» lisas poiss.

Knoxi vanemad Jonathan ja Catherine Breweri sõnul on nad poja uue hobiga igati rahul ja peavad seda tervislikuks ajaveetmisviisiks.

«Saime aru, et see aitab tal viiruse ajal aega veeta,» ütles Catherine.

«Ta on selgeks saanud, millised kivid on magnetilised ja millised mitte,» lisas ema.

Aarde leidmine on aga iga lapse unistus ja nii on see ka Knoxi suur unistus.

Õnneks ei läinud poisil kaua, kuni ta oma esimese aarde pinnale tõi.

Ühel hiljutisel väljasõidul Whitney järve äädre õngitses poiss veest välja midagi üsna suurt.

Tegemist oli raske ja korralikult mudas kinni olnud metallseifiga, mille aitas poisil välja tõmmata üks lähedal olnud võõras.

Kui nad seifi avasid, leidsid nad seest ehteid, krediitkaarte ja tšekiraamatu.

«Avasime seifi ja ma teadsin, et ainuõige asi on helistada kohalikule võimuesindajale ja neid leiust teavitada, et proovida mõsitatus lahendada,» rääkis Jonathan Brewer.

See oli isa sõnul suurepärane võimalus näidata pojale, kuidas tuleb sellistel puhkudel käituda.

Nagu selgus, kuulus seif neist teiselpool tänavat elavale naabrile.

Naabrinaise sõnul varastati seif tema kodust kaheksa aastat tagasi. Sellest ajast alates on naist vaevanud mõistatus, kuhu tema seif kadus.

Seifi omaniku sõnul olid sealt küll väärtuslikumad esemed kadunud, kuid ta sai tahasi mõned emotsionaalselt väärtuslikud käevõrud. Naine oli leiu üle nii õnnelik, et ei suutnud seda uuesti nähes pisaraid tagasi hoida.

«Esimene asi, mida ta (naaber - toim) tegi, oli see, et ta lihtsalt laskus põlvili ja kallistas Knoxi, et teda tänada,» rääkis Jonathan.

Knox tahab suureks saades politseinikuks saada ja tema isa sõnul oli see poisi jaoks nüüd üks tõeline politseiseiklus.