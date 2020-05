Mees jäi nädalaks kummituslinna lõksu

Ameeriklase sõnul ta teadis 22 majaga linna ostes, et seal võib kummitada. Endises kaevanduslinnas käisid kummitusi otsimas tõsielusaate «Ghost Adventures» tegjad, kelle teatel on seal mitu kummitust, kaasa arvatud kaks last, kes hukkusid.

«Selles linnas on kummitused ja sinna eksib vahel mõni punailves ära. Olin kummitustega kohtumiseks valmis. Kuulsin kummalisi helisid ja riiulilt kukkus raamat ilma, et keegi oleks seda puudutanud,» sõnas kummlituslinna omanik.

Underwoodi sõnul ta ei kartnud kummitusi ja ta ei tundnud, et need teda ohustaks.

Tal oli kaasa võetud riisi, konserve, leiba ja juurvilju, et söönuks saada.Ta lootis, et neist jätkub, kuni ta pääseb.

«Olin olukorras, millesse sai suhtuta kaheti, kas positiivselt või negatiivselt. Valisin positiivsuse ja kujutasin ette, et tegemist on toreda seiklusega. Kuna oli koroonakriis, siis mõistsin, et tegelikult on kõik kõige paremas korras, olen eraldatud ja ma ei puutu liigsete inimestega kokku,» jätkas Underwood.