PODCAST ⟩ «Päevapokaal» 14: Kuidas avada veinitšakraid ning mis on beebiragulka?

Jutt keerleb lisaks veinile veel kahe suure artikli ümber. Madis sai sel nädalal maha artikliga Eesti peegelmajatootjast ÖÖD, kelle omanäolised moodulmajad Islandi metsikus looduses (ja ka mujal üle maailma) koha leidsid. Triin aga töötas tükk aega artikli kallal, kus on üles loetletud 18 öudset ja öövastavat ilutrendi, mis aastatuhandete jooksul inimesi ahistanud on. Ja nagu kombeks saanud on, keerleb jutt seal vahepeal täiesti omapäi radadele.