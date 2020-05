Seksuaalfantaasia jaoks palgatud matšeetedega mehed sattusid valesse majja

Austraalia meedia teatel on üks neist meestest Terrence Leroy 2019. aasta juulis aset leidnud juhtumis nüüd süüdistusest vabastatud.

Klient palkas kaks meest, kellelt ta ootas, et nad võtaksid ta aluspükste väele ja peksaksid teda luuaga. Kliendil oli luud olemas, palgatud pidid teda matšeetedega hirmutama.

Luud. Pilt on illustreeriv

Uurimisel ilmnes, et rollimängu korraldas Facebooki vahendusel Uus-Lõuna-Walesis Griffithi lähedal elav mees, kes andis palgatud meestele kliendi aadressi.

Ilmnes, et klient oli nõus maksma 5000 Austraalia dollarit (3000 eurot), kui palgatud heaks osutuvad.

Maja uus elanik nägi, et kell 6.15 oli keegi köögis tule põlema pannud ja ta arvas, et sõber tuli hommikukohvile, nagu ta igal argipäevahommikul tuli.

Kaks meest said kiiresti aru, et on vales kohas ja üks nendest ütles:«Vanadust, semu», surus mehe kätt ja nad lahkusid.