ŠOKEERIV VIDEO ⟩ Austraalias leiti isa surnukeha juurest vaimselt alaarenenud autistidest teismelised poisid

Naaber väitis ka, et kõikide küsimuste peale, mis mehele seoses laste eest hoolitsemisega esitati, vastas isa alati raevukalt, väites, et võõrad üritavad nende perekonda lõhkuda.

Hiljuti selgus, et lastekaitseametnikud olid küll poiste olukorrast teadlikud, kuid sellekohane uurimine oli lõpetatud.

Väljaande Daily Mail Australia andmetel ei rääkinud kumbki poistest ja nende isa oli viimased 13 aastat poiste eest üksi hoolt kandnud.

Perekonnast teiselpool tänavat elanud Gayle Smith rääkis, et mees oli tegelikult hea isa.

Naise teada oli mees saanud hiljuti teada, et põeb ravimatut haigust ning tal ei ole kaua elada jäänud.

«Rääkisin isaga väidetavatest fotodest, kuid ta eitas seda. Ta ütles, et loomulikult ei teeks ta midagi sellist,» ütles Smith.

«Ma arvan, et ta võis lihtsalt tunda liiga suurt häbi selleks, et tunnistada, et ei suutnud enam nende eest hoolitseda,» lisas naine.

Smith selgitas, et tema arvates on kogu loo juures ohver ka isa.

Naise sõnul pidanuks seoses mehe diagnoosiga valitsus teda rohkem toetama.

Smith selgitas, et tema naaber ei olnud «koletis» ja armastas oma poegi väga.

«Ma olen lihtsalt nii kurb, et inimesed arvavad, et isa oli koletis,» sõnas Smith.

Kuigi naist kohutas teadmine sellest, millises olukorras poisid elasid, ütles ta, et ilmselt oli see tingitud sellest, et isal puudusid nende eest hoolitsemiseks vajalikud võimalused.

Proua Smithi sõnul ostis isa mõni aasta tagasi segaverelise bullmastifi laadse kutsika, keda nii isa kui ka poisid jumaldasid.

Naise sõnul oli koer poistele parimaks seltsiliseks.

Neljapäeval käis Smith ka isa ja poegade maja juures, sest oli mures koera heaolu pärast, kuid avastas, et kohalik omavalitsus oli koera ära viinud.

Veel ühe väljaannetega rääkinud naabri sõnul olid poiste elamistingimused viimase paari aasta jooksul halvenenud.

Anonüümseks jääda soovinud naaber ütles ajalehele The Courier Mail, et tuppa kinni pandud poiste karjumist oli peaaegu koguaeg kuulda.

«Nad ei kandnud riideid ja kui neil vedas, siis olid neil mähkmed jalas,» rääkis naaber.

Naabri sõnul oli teinekord üle aia piiludes näha, kuidas poisid õues oma väljaheitega mängisid ja seda igale poole määrisid.

Mitmed naabrid esitasid selle kohta politseisse ja lastekaitsesse kaebusi, kuid neid eirati.

Üks naabritest ütles väljaandele Daily Mail Australia, et valitsus kukkus selle pere eest hoolitsemisel läbi.

«Sellele kuramuse jaoskonnale tuleks jalaga tagumikku anda, sest nad ei käinud teda kontrollimas. Kui nad oleksid aitanud, poleks seda võib-olla juhtunud,» ütles naaber.

Nädala jooksul avastatud teine puudega laste väärkohtemise juhtum

Austraalia on juhtunust veelgi enam šokeeritud just seetõttu, et vaid paar päeva varem leiti mürsikueas Willow Dunn surnuna oma kodust Cannon Hillist, mis asub vaid 15 kilomeetri kaugusel Staffordist.

Väidetavalt suri nelja-aastane Downi sündroomiga tüdruk nälga.

Politsei sõnul leiti rottide poolt näritud lapse lagunenud ja ilmselgelt alatoitumise jälgedega surnukeha esmaspäeval tema kodus tüdruku voodist.

Tüdruku isale, 43-aastasele Mark James Dunnile esitati mõrvasüüdistus, sest mees ei kutsunud väidetavalt laupäeval surnud väikelapsele kiirabi.

Willow elas Cannon Hillis Bent Streetil asuvast üürikorteris koos isa, kasusema ja kasuõega.