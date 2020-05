PILDID ⟩ Briti rannalt leiti 76 aastat tagasi alla kukkunud sõjalennuk

Tegemist on Teise maailmasõja aegse Briti mitmefunktsioonilise sõjalennuki Bristol Beaufighteriga, mis oli kõige efektiivsem öistel rünnakutel ja vaenlase laevade ründamisel, teatab dailymail.co.uk.

Teada on, et Bristol Beaufighter lennukid ründasid Põhjamerel Saksa allveelaevu.

Holdeni sõnul on ta samal rannal käinud 20 aastat jalutamas, kuid varem ta lennuki vrakki ei märganud.

«Jalutasin rannal ka möödunud nädalal, kuid siis oli lennuk paksu liivakihi all. Leidsin lennuki hiljem, kuna tuul oli liiva pealt ära puhunud. Ka mõõn mängis liiva kadumisel rolli,» teatas mees.

Mees lisas, et lained kandsid pidevalt liiva vraki peale juurde, kuid kandsid ka minema.

Paar tegi leiust fotod, mille edastasid Cleethorpesi rannavalvele, et leid saaks dokumenteeritud.

Briti kuninglike õhujõudude esindaja kinnitas pärast fotode nägemist, et tegemist on sõjalennukiga Bristol Beaufighter, mille seerianumber on JM333 ja mis kuulus 1940. aastatel 254. eskadrilli.