Kas suvi tuleb soe ja aitab unustada koroonakriisi?

Kevadist soojust siiski kohe ei tulnud, kuid ees on suvi, mil enamik inimesi puhkavad ja loodavad, et soojalaine langeb just nende puhkeperioodile.

Eesti suved on olnud heitlikud ja lühikesed ning on aastaid, mil jaaniajal on lund sadanud.

Milline tuleb ennustuste kohaselt Eestis selle aasta suvi?

USA ilmaportaali Accuweather ennustus Eestile lubab üsna sooja suve.

Juunis on umbes 8 vihmast päeva, kuid juuli ja august peaks tulema kuivad ja vihmavaesed. Meteoroloogide sõnul sajab neil kahel kuul vihma alla keskmise, tekitades suure metsatulekahjude ohu.

Mis puudutab jaaninädalat, siis on 19 – 22 kraadi sooja. 23. juunil on päikeseline ilm, sooja tuleb päeval 22 kraadi, öösel 11 kraadi. 24. juunil on 21 kraadi päeval ja 11 kraadi öösel ning on hoovihma.

Jaanilõke. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Accuweather lubab Eestisse juuliks 2020 kõikidel päevadel üle 20 kraadi sooja, öine temperatuur on 14 – 15 kraadi juures.

Augustis soojad ilmad ja vihmavähesus jätkuvad. Septembris peaks olema keskmisest soojem, temperatuurid võivad päevasel ajal ulatuda isegi 20 kraadini.

Umbes samasugust suve lubab Eestile Copernicus Climate Change Service.

Norra ilmaportaali yr.no ennustus on natuke negatiivsem. Juunis lubatakse rohkem vihma ja ka äikest, juunis ja augustis võib tulla lühiajalisi kuumalaineid, mis on ohtlikud nii inimestele kui loodusele.

USA ilmaportaali weather.com ennustus Eesti kohta ei ole nii positiivne kui Accuweatheri oma.

Juuniks lubatakse palju vihma ja temperatuur on maksimaalselt 19 kraadi.

Suvine vihm. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Juuli peaks tulema keskmiselt soe, 20 – 22 kraadi, kuid selle ennustuse kohaselt hakkab augusti keskpaigast jahedamaks minema ja sooja on 17 kraadi ümber.