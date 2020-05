Apollo Kino taasavab filmisõpradele uksed järgmisel reedel

«Pöörame senisest veelgi enam tähelepanu kinoruumide puhtusele, mistõttu desinfitseerime peale igat seanssi kõiki kinotoole ning puhastame iga tunni järel kõiki kontaktpindu kinode müügialal,» kommenteerib Ärm, kelle sõnul kommunikeeritakse mitmeid ettevaatusabinõusid klientidele läbi füüsiliste ja elektrooniliste infokandjate, et tagada võimalikult turvaline ja nauditav kinoelamus. «Kõik töötajad kannavad kaitsemaske ning on läbinud täiendava koolituse, et nad oleksid vajadusel valmis kliente turvalisuse osas assisteerima,» lisab Ärm.

«Uue nädala kinokava avaldame tavapärases rütmis ehk hiljemalt teisipäeva õhtuks,» ütleb Ärm, kelle sõnul on käesoleval nädalal läbiviidud online turu-uuringu tulemusel näha, et kinosõprade valmisolek kino külastada on rõõmustavalt kõrge. «Omalt poolt oleme teinud väga suuri pingutusi, et tagada klientidele senisest veelgi turvalisem ja mugavam kinoelamus,» kommenteerib Ärm, kelle sõnul käivad ettevalmistused kinoketi taasavamiseks täistuuridel.