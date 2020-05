VIDEO ⟩ Twitteri teatel rikkus Trump oma säutsuga vägivalla ülistamist keelavaid reegleid

«Need närukaelad ei austa George Floydi mälestust ja ma ei lase sel sündida. Rääkisin just kuberner Tim Waltziga ja ütlesin, et sõjavägi toetab teda. On raskusi, kuid kontroll on meie käes. Kui algab rüüstamine, algab tulistamine. Tänan!» kirjutas USA president viitega sellele, kuidas kohalikud võimud kriisiga tegelevad.