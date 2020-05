Desinfitseerimisvahendi liiga agar kasutamine tekitas probleemi alkolukuga

Agar desinfitseerimine tõi kaasa selle, te koduteenuste autode sisepindadel ja õhus oli nii palju alkoholi, et auto alkolukk näitas juhte joobnuna. Alkolukk ei lubanud «purjus» juhtidel sõiduki mootorit käivitada.

Rootsi riikliku televisiooni ajakirjanik katsetas, kas see vastab tõele ja ta sai kinnituse, et vastab.

Rootsis on koroonaviiruse diagnoosi saanud üle 36 000 inimese, viirushaiguse tagajärjel on surnud 4350 inimest ja paranenud on ligi 5000 inimest.