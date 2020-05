Grete Griffin rassivihast USAs: keeldun saamast telefonikõnet, et keegi on mu mehe või lapsed tapnud

Türilt pärit Grete Griffini läks 2012. aastal USAsse õppima ja tutvus seal aga oma tulevase abikaasa, Ameerika jalgpalli profiliiga (NFL) mängija Robert Griffin III-ga (30). Paar abiellus 2018. aastal ja nende peres kasvab kaks tütart (2017. aastal sündinud Gloria ning 2019. aasta septembris sündinud Gameya).

Nii Grete kui Robert jagavad Instagramis tihti südamlikke postitusi ja avaldavad teineteisele sotsiaalmeedia vahendusel armastust. Paar on koos alustanud ka fitnessile pühendatud konto, kuhu postitavad ühiselt treeningvideoid.

Mõlema sotsiaalmeediat iseloomustavad heasüdamlikud ja -tahtlikud postitused, kuid hiljuti võttis Grete sõna tõsisemal teemal, mis puudutab eestlannat lähedalt - rassidraama USAs.

«Täiesti tüdinenud sellest Ameerikas toimuvast s*tast!!!» alustas Grete emotsionaalselt oma 28. mail avaldatud postitust. Eestlanna jätkas: «Keeldun saamast telefonikõnet kelleltki, kes ütleb mulle, et keegi on mu mehe või lapsed tapnud. Lihtsalt seetõttu, et keegi ei uskunud, et nende elu on nende nahavärvi tõttu sama väärtuslik!!»

«Käige p*rse, kes iganes seda arvab ja inimest tema nahavärvi tõttu vääralt kohtleb ning arvab, et see p*sk on õigustatud või okei. Käige p*rse!» teatas Grete ja rõhutas, et see ei ole okei.

«Mu abikaasa ja mu lapsed on minu jaoks kõik ja nende elu on SAMA VÄÄRTUSLIK KUI TEIE OMA!!!!»

Oma postituse lõpus tõdes Grete, et ta on sellest Ameerika jamast tüdinenud ning nõudis, et Ameerika peab end parandama. «Valgenahalised, seiske selle eest, mis on õige.»

Postituse lõppu märkis Grete #BlackLivesMatter ehk mustanahaliste elud loevad ning viitas George Floydile, kes on viimane USAs laiemalt üldsust puudutanud rassismijuhtum.

Mustanahaline 46-aastane Floyd suri esmaspäeval, 25. mail, pärast seda, kui politsei mehe vägivaldselt kinni pidas ja maha surus.

Floydi kinnipidamine jõudis Facebooki, kus tuhanded inimesed seda otseülekandena jälgisid. Videost oli näha, kuidas politseinik surus oma põlvega maas lamava mustanahalise mehe, kes nagu hiljem tuvastati oli Floyd, kõri peale.

«Palun, palun. Ma ei saa hingata,» anus Floyd teda lämmatavat politseinikku, kes jätkas oma põlve hoidmist mehe kaelal. Floyd suri sündmuskohal.

Antud juhtumi täpsema kirjelduse ja video leiad SIIT.

Floydi juhtum on USAs tõstnud taas veelgi teravamalt esile rassiteema ja ajanud inimesed tänavatele meelt avaldama.

Minneapolise politsei teatas, et Floydi tapmisega seotud ametnikud vallandati. Floydi pere nõuab, et mehe tapnud politseinikule esitataks mõrvasüüdistus. Asja hakkas uurima FBI.

Alles mai alguses jõudis meediasse 25-aastase mustanahalise Ahmaud Arbery mõrvajuhtum. Nimelt vahistati 64-aastane Gregory McMichael ja 34-aastane Travis McMichael, kes tapsid 23. veebruaril Brunswicki sadamalinna lähedal eramurajoonis sörkinud Arbery.

Arbery tapmise üksikasjad ja asjaolu, et kedagi ei olnud mitme kuu jooksul vahistatud, põhjustasid aga üleriigilise pahameeletormi. Kaks päeva enne kahtlusaluste vahistamist ilmus internetti aga sündmuskohal viibinud auto pardakaamerasalvestis, kust on näha, kuidas kaks valget meest ajasid mustanahalist meest ümber oma valge maasturi taga.

Rohkem Arbery mõrvaloost saad lugeda SIIT.

Grete postitusele, kus eestlanna rassismiteema kohta USAs pahameelt avaldas, jättis kommentaari ka Robert: «Aitäh, kallis, iga hääl loeb, kuid me vajame, et meie valgenahalised vennad ja õed laseksid oma häältel kõlada.»

Eestlanna võttis sõna ka oma Instagrami-lugudes, kus ta jagas teemakohaseid postitusi. Ühel postitusel jagas Grete kasutaja @stephaniemadeit postitust: «Valgenahaliste vaikus läheb maksma elusid» ja teise postitusega @alfredofloresi illustratsiooni, mis kujutab Floydi juhtumit. «Visake kogu riik minema,» kirjutas Grete antud postituse juurde.