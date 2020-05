Juutuuber Anita Sibul tahab endale edukat meest: ma ei ole sellepärast halvem inimene

Juutuuber Anita Sibul postitas mai lõpus oma Youtube'i kanalile video, kus reageeris enda kohta kirjutatud hate ehk vihkamisest tulvil kommentaaridele. Video alguses selgitas Anita, et tema jaoks on hate kommentaarid lihtsalt negatiivne tagasiside või mittenõustuv tagasiside.

«Aga see ei ole minu jaoks hate kommentaar, see kui sa ütled «kuule, äkki sa tahad seda teistmoodi teha», «kuule, see mind häiris»,» täpsustas Anita ja lisas, et talle väga meeldib, kui inimesed talle tagasisidet annavad. «Ükskõik, kas see on positiivne või negatiivne, see on üliväärtuslik info.»

Anita jaoks on vihkamist täis kommentaar see, mis ei ole lugupidav. Juutuuber tõi ka välja viisid, kuidas tema nende kommentaaridega toime tuleb. «See, mida inimene kirjutab, näitab midagi tema kohta mitte minu kohta,» põhjendas Anita.

«Aga, mida ma saan otsustada, on see, millise emotsiooniga ma seda endasse vastu võtan. Ja kuna viha on tegelikult väga-väga tugev ja negatiivne emotsioon, siis ma ei taha seda, ma ei taha seda võtta vihaga vastu ja see on minu otsustada,» rääkis Anita ja lisas, et vihaga kirjutatud kommentaar on kommenteerija enda probleem.

Anita jaoks jäävad negatiivsed kommentaarid tihti ka kaugeks, kuna need kommenteerijad teda ei tunne. Juutuuber rõhutas enne viha kommentaaride näitamist ja lugemist, et ta ei vihka nende autoreid: «Ma ei suudaks teid vihata, miks ma peaksin.»

Kui me räägime suhete poole pealt, siis ma ütlen täiesti ausalt välja, ma tahangi edukat meest.

Video teises pooles tuli jutuks kommentaar, mis kutsus Anitat golddiggeriks (termin, mida kasutatakse naiste kohta, kes nö jahivad endale rikast meest – toim). Juutuuber tunnistas kohe, et tema tahabki endale edukat meest. «Kui me räägime suhete poole pealt, siis ma ütlen täiesti ausalt välja, ma tahangi edukat meest, ma tahan olla edukate inimeste ümber,» ütles Anita, kelle sõnul aitab see tal õiget mõtteviisi hoida. «Aga ma ei ole sellepärast halvem inimene,» tõdes Anita.

Juutuuberi arvates on selle teema puhul tekkinud ka väga suur valearusaam. «Mõeldakse, et ta ongi ainult raha peale väljas, kui inimene on edukas, tahetakse teda ainult tema raha pärast, mis ei ole üldse tõsi,» rõhutas Anita ja lisas, et tema ei saaks olla koos inimesega, kellega tal midagi ühist ei ole. Lisaks mainis ta oma videos, et selle teema osas on ka sooline ebavõrdsus, kuna meeste kirjeldamiseks terminit golddigger ei kasutata.

«See, et ma tahan olla eduka inimesega koos, siis see ei tähenda, et armastust seal järsku ei olegi,» lisas Anita selle teema lõpetuseks.

Negatiivsete kommentaaride video võttis Anita kokku sõnadega: «Igat moodi on okei elada aga me peame üksteist austama.»

Tervet Anita videopostitust, kus neiu oma hate kommentaaridele reageerib, näed SIIN: