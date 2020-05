PILDID ⟩ 10-aastane iluvõimleja treenib viis korda nädalas ja näitab uhkusega oma kõhulihaseid

USAs, Georgia osariigis elav Lyza on iluvõimlemisega tegelenud juba alates 4-aastaselt, vahendab news.com.au . Eelmisel suvel hakkas Lyza aga veelgi suurema hooga treenima ning koroonaviiruse tõttu kehtestatud karantiin on noore tüdruku treeningutele andnud veelgi suurema hoo.

Lyza ema Jill Mosier (45) ütles, et tema tütar on täiesti ise motiveeritud, kuna tahab saada parimatest parimaks. Karantiini ajaks ehitasid vanemad tüdrukule panipaika võimlemisalad, kus Lyza saaks tundide viisi treenida.

«Ta on nii lühikese aja jooksul drastiliselt arenenud,» tõdes Jill, lisades, et tema tütar armastab ka teisi motiveerida.

Mõnede arvates teeb Lyza liigselt trenni, kuid tüdruku ema kinnitas, et tema tütre treeningukavaga ise kokku ei puutu. «Mul on neli last ja Lyza anub, et trenni teha,» sõnas Jill. «Ma olen nii uhke tema üle ja ma ei jõua oodata, millal ta oma unistused saavutab ja saab eliitvõimlejaks,» lisas Lyza ema lõpetuseks.