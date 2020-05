POLEGI MILJARDÄR ⟩ Kylie Jenner võis dokumente võltsida, et vara suuremaks valetada

Forbes avaldas põhjaliku uurimuse Kardashianide rahaasjade kohta ning avastas sealt mitmeid valesid. Nii kukkus Kylie Jenner noorima self-made miljardäri troonilt oma teisel järjestikusel aastal.

Kylie on vaieldamatult üks suurimaid suunamudijaid ning ärinaisi, kelle tulud kosmeetika pealt ulatuvad sadadesse miljonitesse. Siiski ei ole meeletult populaarse naise rahavood päris sellised, nagu ta soovib näidata.

Esimene punane lipuke oli Kylie väide, justkui oleks tema kosmeetikabränd aastaga tõusnud nullist 300 miljoni dollarisse kasumisse. Kuigi Kylie Cosmetics on äärmiselt edukas, kõlab see suurustamisena. Uskumatuna võib paista ka suurema kosmeetikabrändy Coty ost. See omandas 2019. aastal 51% Kylie ettevõttest 600 miljoni eest.

Kogu ettevõtte väärtus peaks nii olema üle 1,2 miljardi dollari. Uskumatu. See paigutas Kylie justkui kindlalt miljardäride seltskonda, otse Taylor Swifti selja taha.

Suured aastatepikkused valed

Forbesi väitel oli aga kummaline, et Coty varsti kustuda võiva trendibrändi alla nii paljub raha paigutaks. Samuti tekivad kahtlused 2018 aasta varade kohta.

Coty väitel oli see aastaga kasvanud 40% 177 miljonini. 2018 aasta varad oleks nii pidanud olema aga 125 miljonit. «See ei ole ligilähedaseltki 360 miljonit, nagu Jennerid Forbesile väitsid,» tunnistab väljaanne.

«Tõenäoliselt ei olnud äri üldsegi nii suur ja Jennerid on selle kohta valetanud alates 2016. aastast,» arvatakse Forbes'is. Asi võis minna nii kaugele, et väljaandele söödeti ette valeandmed maksutagastuste kohta.

«Kuigi me ei saa tõestada, et dokumendid olid võltsitud, on see tõenäoline ja Kylie seltskond on valetanud,» kirjutas Forbes. «Peate meeles pidama, et nad on meelelahutusäris,» meenutab aga asjatundja Jeffrey Ten. «Kõik seal on ülepaisutatud selleks, et tähelepanu saada.»

Praeguse seisuga hinnatakse tema kogu vara 900 miljonile dollarile. Vähe seda ilmselgelt ei ole. Samas loevad meelelahutuses head kohad prestiižikates nimekitrjades, seega on Jenneritele põhjustatud tõsist meelehärmi.

Kylie lajatab vastu

Kuigi Forbesi ja teiste väljaannete väitel on muidu jutukad Jennerid päris vait jäänud, kommenteeris Kylie teemat siiski sotsiaalmeedias.

but okay 🤍 i am blessed beyond my years, i have a beautiful daughter, and a successful business and i«m doing perfectly fine. — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

»Mis asja peale ma üles ärkama pean?« pahandas ta täna hommikul. »Arvasin, et see (Forbes) on usaldusväärne väljaanne, aga näen ainult mitmeid ebaõigeid väiteid ja tõendamata oletusi.« Kylie sõnul ei ole tema kunagi trüginud nendesse nimekitrjadesse ega selle nimel valetanud.

Tema tähelepanu tõmbas ka ühe inimese veidi süüdistav küsimus, et kas ta muretseb praegu sellise asja pärast. »Ma võin panna nimekirja 100 asja, mis on praegu tähtsamad kui arutamine, palju mul raha on,« lajatas ta vastu. »See on sisuliselt viimane asi, mille pärast ma muretsen.