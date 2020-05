Tõeline väljakutse! Curly Stringsi uus plaat sündis koroona tõttu üle videosilla suheldes

Läheneva lastekaitsepäeva tähe all ilmus täna album «Curly Strings ja sõbrad – Lastele», kus lisaks Curly Stringsile teevad kaasa ka Ivo Linna, Robert Linna, Mari Jürjens, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Ewert and The Two Dragons, Liisi Koikson, Jalmar Vabarna, Marge Niller, Adeele Jaago Laulupesa laulustuudio Airi Liiva juhtimisel.