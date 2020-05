JAHMATAVAD PILDID ⟩ Need Hiina tüdrukud on hea näide sellest, miks ei tasu kõike internetis nähtut uskuda

Need tüdrukud tuunivad oma pilte kõvasti. Lisaks sellele, et nad on piltidel pikemad ja peenemad, annavad nad omale Photoshopi abil ka «uue näo».

Kõnealused pildid on viraalseks muutunud Hiinas, aga ka mujal maailmas, sest Facebooki kasutaja Jevin Cheng ehk Ex Treme postitas need ka oma Facebooki lehele. Tänaseks on tema postitust jagatud üle 18 000 korra.

Veebileht BoredPanda kirjutab aga, et kõnealune postitus on inimesed kahte leeri jaganud. Ühed leiavad, et tegemist on uskumatult hea Photoshopiga kuid teised usuvad jällegi, et need positutused on võltisid. Nimelt usuvad mõned, et piltidel pole päriselt suunamudijad, aga nendega sarnased inimesed.