Suri filmis «Palja relvaga 2» kurjategijat kehastanud näitleja

Ameerika näitleja Anthony Jamesi (sünninimega Jimmy Anthony) vanemad olid pärit Kreekast ja immigreerusid Ameerikasse 40ndate alguses. Jamesi karjäär sai alguse 60ndate lõpus, kui ta oli 26-aastane, vahendab IMDb. Tema läbimurde rolliks oli 1967. aasta film «In the heat of the night», mis võitis parima filmi Oscari.