ENNE JA NÜÜD ⟩ Briti tõsielustaar näitas, milline ta enne oma kaalulangust välja nägi

Ferry sai tuntuks tänu Briti tõsielusarjale «Geordie shore» ning tema välimus on alates sellest ajast kõvasti muutunud. Sedapuhku on ta isegi aastaid tagasi tunnistanud, et kannatab keha düsmorfilise häire käes. Sama häire tõttu pöörduski ta aastaid tagasi ka ilukirurgide poole ning on ilukohendustele kulutanud suuri summasid. Chloe ise kirjeldab seda kui «väga kallist hobi».

Hiljuti jagas naine oma 3,4 miljoni fänniga võrdlust enda kehast paar aastat tagasi ja nüüd. Ferry alustas postitust ülestunnistusega, et nende piltide postitamine on nõudnud naiselt palju julgust.

Chloe Ferry 2016. aastal. FOTO: MICHAEL KOOREN/REUTERS/Scanpix

«Kõik sai alguse mõni aasta tagasi, kui mindi väga noorelt tähelepanu keskpunkti ja avalikkuse ette pandi. Mu elu kõiki aspekte kommenteeriti – kõigest kõige enam aga minu välimust,» rääkis Ferry.

«Olen tugev inimene, kuid ärgates iga päev selliste kommentaaride peale nagu «sa näed paks välja» või «mine rinnaoperatsioonile», hakkab see tõesti sinu peas torkima ja see paneb mõtlema, kas neil inimestel on õigus – kas mul on vaja rinnaoperatsiooni või pean kaalust alla võtma.»

«Tahtsin kiiret lahendust ja pöördusin iluoperatsioonide poole, mõeldes, et kõik need kommentaarid kaovad üle öö. See ei saanud olla tegelikkusest kaugemal! Tegelikult need kasvasid!» avaldas Ferry, kes sai pärast iluoperatsioone veelgi enam negatiivseid kommentaare oma välimuse kohta. «Lõpuks tekkis mul hirm fotosid postitada.»

«Sel hetkel tegin elustiili valiku, hakkasin trennis käima ja oma keha eest hoolitsema. Minu jaoks oli see minu enda väike põgenemishetk, paus negatiivsusest, mida sotsiaalmeedia minu ellu tõi.»

Ferry lisas, et see ei olnud mitte ainult tema kehale hea vaid ka meelele. «Sel hetkel said negatiivsetest kommentaaridest jõud, mis sundis mind veel enam pingutama,» nentis tõsielustaar.

Lõpetuseks avaldas Ferry, et on lõpuks ometi oma kehas enesekindel ja õnnelik sellega, kuidas ta välja näeb. «Ma tunnen end lõpuks suurepäraselt!» Ferry lisas, et kui tema sellega hakkama sai, saavad ka tema fännid.

Tõsielustaar on pärast elustiili muutust kaotanud 12 kilo, vahendab Daily Mail.