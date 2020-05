Helen Adamson vaimsest tervisest: sain aru, et võin üksi pingutada, aga midagi jääb puudu

«Rääkisin oma kogemusest sõbrannale, kes mainis, et ta on mõelnud, et ehk peaks ka minema, võibolla tal oleks ka seda vaja. See pani mind mõtlema, et aastaid ja aastaid käisin ma erinevates teraapiates ja vaimsetel rännakutel, sest tuttav soovitas või sõbranna käis,» kirjutab Helen sotsiaalmeediasse läkitatud postituses. «Kui keegi midagi soovitab, siis seetõttu, et ta on saanud hea kogemuse, võibolla ka elumuutva. Ja mina ootasin koguaeg sama. Nüüd, aastaid hiljem, olen aru saanud, et lähtepositsioon, kust inimesed mõnda vaimset praktikat või tervendust tegema lähevad, on nii erinev. ⁠»

«Kui puudub oma praeguste kogemuste ja teadmistega valmisolek selleks, mida tervendus pakkuda võib, järgnebki pettumus,» seletab ta. «Kui sa ei tea, miks sa midagi tegema lähed, ei ole mõistlik niisama katsetada. A'la ma ise arvan, et kõik on hästi, aga lähen teraapiasse, sest naine/mees ütles, et mul on vaja. Kellel siis seda vaja on, kas sinul endal või sellel kes soovitas?⁠»

Kust iganes abi küsida, võiks lauljatari meelest olla ka arusaam, miks seda abi vaja on: «Miks ma teile oma konstellatsioonist räägin, siis põhjus on selles, et ma tundsin nii tugevalt, et ma vajan abi ja sain aru, kuidas konstellatsioon aidata võiks.⁠» Helen ütleb, et on teinud meeletult individuaalset tööd ja ühel hetkel tundis ta, et jookseb ummikusse. «Sain aru, et võin üksi pingutada, aga midagi jääb puudu, midagi, mida ma ei oska näha. Konstellatsioon andis mulle vastuseid ja selgust. Ja kõige olulisem – ma olin valmis neid kogemusi vastu võtma,» lisab ta.

«Kui ei teki endal selget soovi teraapiasse minna, olgu see vaimne praktika või psühholoog, siis tõenäoliselt ei ole tulemus rahuldav,» nendib Adamson «Vastasel juhul võime pettuda ja tunda, et psühholoogid on mõttetud, terapeut on mõttetu jne. Aga asi võib olla selles, et me ei ole valmis vastu võtma teadmisi, mida meile tahetakse anda.⁠»