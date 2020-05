USA mässajad põletasid maatasa mustanahalise tuletõrjuja elutöö: meil pole kindlustust

Meeleavaldused linnas algasid reaktsioonina esmaspäeva õhtul toimunud vahejuhtumile, kus politsei tappis vahistamise käigus valeraha kasutamises süüdistatud George Floydi.

Möödunud päevadega on massirahutused muutunud vägivaldseks, on süüdatud põlema autosid ja maju. Õnnetult jäi hammasrataste vahele ka mustanahaline tuletõrjuja Korboi Balla, kes oli kõik oma säästud pannud spordibaari, vahendas The Epoch Times.

Balla tahtis äsja valmis saanud baari avada märtsis, kuid jäi plaaniga koroonakriisi tõttu ootele. Minnesota osariigis lubati söögikohad avada 1. juunist, nii et selle kuupäeva peale lootis ka Balla. Kahjuks hävitati kogu töö vaid loetud päevad enne avamist, kui meeleavaldajad baari rüüstasid ning selle põlema panid.

Balla rääkis neljapäeva hommikul CBSile antud intervjuus, et ei tea, mida teha. «See teeb haiget. See pole õiglane, see pole õige. Me oleme nii rängalt selle koha nimel vaeva näinud. See pole ainult minu jaoks, see on mu pere jaoks,» ütles Balla emotsionaalses intervjuus.

Tuletõrjuja naine Twyana Balla kirjutas Facebookis, et samal ajal kui mees baari ees intervjuud andis, murdsid meeleavaldajad baari uuesti sisse ning üritasid ta seifi ära varastada. «See juhtus päise päeva ajal!» kirjutas naine.

Reede hommikuks polnud baarist järel palju enamat kui kivihunnik. «Ilmselt toimus plahvatus, kuna terve hoone esikülg on kadunud,» kirjeldas Twyana Balla olukorda.

Naine lisas, et toetab mustanahaliste õiguste eest võitlemist, kuid ei pea sellist märatsemist õigluseks. «Inimesed ütlevad, et ärid käigu kuradile, kuna neil on kindlustus, aga meil ei ole ja see tuleb kõik meie taskust. Las keegi jookseb sinu koju ja rüüstab eesmärgi nimel, vaatame, kas oled siis ka sellega rahul!» selgitas Twyana Balla oma suhtumist.

Spordibaari taastamiseks on alustatud ühiskorjandust ning juba on kokku kogutud üle 820 000 dollari, s.o ca 740 000 eurot. Balla baari jaoks saab annetada siit.