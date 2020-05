Kaos äratas kardetud häkkerirühmituse: Anonymous laseb USA politseisagedusel polkat

Ameerika Ühendriikides algasid meeleavaldused pärast seda, kui Minneapolise politsei tappis esmaspäeva õhtul vahistamise käigus George Floydi. Mustanahalist meest süüdistati valeraha kasutamises ning tema tapmine võeti videosse.

Kaoses ilmus välja ka häkkeritest aktivistide ehk häktivistide grupp Anonymous, mis kritiseeris Minneapolise politseijaoskonda ning lubas nende kuriteod maailmale paljastada, vahendas Forbes.

2003. aastal tekkinud liikumine on olnud paljude küberrünnakute taga ning neid on nimetatud «interneti Robin Hoodideks», kuid viimastel aastatel pole neist palju kuulda olnud – osaliselt seetõttu, et paljud häkkerid on kinni nabitud.

Seda kuni neljapäevani, kui Anonymous pani oma Facebooki lehele üles video, milles väidetakse, et Floydi tapmine on vaid jäämäe tipp. Häktivistide sõnul on Minneapolise politsei süüdi mitmes mõrvas. Videot on vaadatud pea kaks miljonit korda.

«Kahjuks on enamasti võimalus oma lugu rääkida vaid sel politseinikul, kes võtab teise inimene elu. See jant on kestnud liiga kaua ning nüüd on inimestel küllalt saanud,» rääkis Guy Fawkesi maski taha peituv häktivist videos.