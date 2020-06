Millest sai Minneapolises hukkunud George Floydi juhtum alguse?

Bbc.com teatel algas juhtum Minneapolise Cup Foods toidupoes, kus 46-aastane Floyd oli ostmas sigarette ning kaupluse omaniku Mike Abumayyalehi sõnul oli Floyd püsikunde, kellega ei olnud probleeme. Omanik lisas, et 25. mail ei olnud ta juhtmi ajal poes.

Minneapolise politsei sai Cup Foods töötajalt kõne, et üks klient üritas kauba eest maksta võltsitud 20-dollarilisega.

Helistaja teatel nõudis ta tagasi kauba, milleks oli pakk sigarette, kuid klient ei olnud andnud pakki tagasi. Kaupluse töötaja lisas hädaabikeskusse helistades, et see ostja võis olla kas joobes või narkootikumi mõju all.