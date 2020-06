1992. aastal olid USAs afroameeriklase tõttu samuti rahutused. Kuidas asi siis lahenes?

USAs on ka varem afroameeriklase tõttu rahutusi olnud. 1992. aastal olid väljaastumised Los Angeleses ja selle põhjuseks oli kohtuotsus, millega mõisteti õigeks afroameeriklast peksnud politseinikud.

Wikipedia.com andmetel algas juhtum sellest, et 3. märtsil 1991 peksid Los Angelese politseinikud mustanahalist Rodney Kingi, kes ületas kiirust ja ei peatunud kohe politsei märguande peale.

Afroameeriklast peksnud politseinikud mõisteti kohtus õigeks ja see tõi 29. arillil 1992 rahva tänavale. Väljastumised kestsid kuni 4. maini. Kogu selle aja olid koolid, ettevõtted ja pangad suletud ning kehtis komandanditund, mida eirati.

Mustanahalised ründasid Los Angeleses ettejäänud valgenahalisi. Teada on kahe mehe juhtum, kumbagi auto peeti kinni. Nad tiriti masinast välja ja oleks võinud elu kaotada, kuid tänu televisiooni helikopterile, mis sündmusi jäädvustas, pääsesid nad eluga.

Rahutuste kolmandal päeval pöördus Rodney King televisioonis mässajate poole:«Can we get along?» (Kas saaksime omavahel läbi?). USA justiitsministeerium teatas siis, et Kingi juhtumis algatatakse föderaalne juurdlus.