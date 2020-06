PILDID JA VIDEO ⟩ Briti kuninganna Elizabeth II pääses üle mitme kuu ratsutama

Suurbritannias on hakatud koroonapiiranguid leevendama ja see mõjutab ka kuninganna elu, kes üle mitme kuu pääses jälle ratsutama, teatab msn.com.

Suur osa felli ponisid on musta karvaga, kuid on ka kõrbe ja halle felli ponisid.

Poni keskmine kasv on 137 sentimeetrit ja suurim lubatud kasv 142 sentimeetrit. Poni on suhteliselt raske, võib kaaluda kuni 450 kilogrammi.

Felli ponid on head hüppajad. Nad ei suuda küll teha nii kõrgeid hüppeid kui maailma tippklassi ponid, kuid nad on osavad. See tuleb välja maastikul, mida nad pole varem läbinud ega tea täpselt, mis takistuse taga on.