FILMIBLOGI ⟩ Värske treiler! Keanu Reeves äratas ellu 30 aasta taguse põhupearolli

Kuigi Eestis avavad kinod uksed juba sel nädalal, siis on olukord kinomaailmas siiani äraootaval seisukohal – et maailma suurim kinoturg USA on siiani lukus, siis pole jätkuvalt sajaprotsendilist kindlust, et välja hüütud suurfilmid 2020. aastal ikka linastuvad (proovikiviks saab Nolani juulikuine «Tenet»), kuna arvestatav kassatulu eeldab arvestataval hulgal avatud kinosaale. Omaette löögi all on isegi hiigelpuslesid meenutavad filmide tootmisgraafikud – kas ja millal ja kuidas saab tänasel päeval üldse võttesse minna? Sellest ja paljustki muust tuleb juttu siinsamas filmiblogis.