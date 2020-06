Marimell tõmbas Eesti Blogiauhindadele kriipsu peale: see on üks korralik draamaallikas!

«Blogiauhinnad on kindlasti üks korralik draamaallikas, nagu ka blogijad ise. Jumal tänatud, et ma neid enam ei tee,» kirjutab Marimell oma blogis. «Blogiauhinnad on alati olnud kõige kõmulisem asi, sest mitte keegi pole neid teha viitsinud, aga kõigi jaoks võrdus see tasuta jogurtid ja mõttetu diplomite jagamine. Isegi kui keegi julges öelda, et korraldus oli hea, siis leidus 10 kes arvasid vastupidist»