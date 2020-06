VIDEO ⟩ USA protestid: juustukoogi vargast sai sotsiaalmeedias kangelane

Mäss lahvatas vähemalt 30 USA linnas, millest on jõudnud maailma meediasse vägivaldsed kaadrid, kaasa arvatud politseinikest, kes ründavad protestijaid kummikuulide ja pisargaasiga ning põlevatest autodest, teatab news.com.au.

Videol on näha tumedas rõivastuses naist, kes kannab juustukooki ja liigub kiiresti.

Sotsiaalmeedias naisest, kelle nimi ei ole teada, videot näinute arvates on ta kangelane.

«Tegemist on isikuga, kes sai pärast Cheesecake Factory restorani rüüstamist terve ja puhta koogi kätte. Ei ole teada, kuidas tal see leida õnnestus,» teatas Seattle’i telekanali Kiro 7 reporter.

Sotsiaalmeedia kommenteerijad teatasid, et neil on tema üle heal meel, kuna ta oli õigel ajal õiges kohas ning saab tasuta kooki nautida.

Telekanal Kiro 7 edastas, et Cheescake Factory on segamini pekstud, enamik torte, kooke, jooke ja muud vedeleb maas ning nende otsas on tallatud.