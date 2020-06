Yasmyn rassismist: kui arvad, et probleem on kaugel, on probleem sinus!

USAs algasid meeleavaldused nädal tagasi, kui Minneapolise politsei tappis vahistamise käigus George Floydi ning video sellest ühismeediasse jõudis. Mustanahalist meest süüdistati valeraha kasutamises.

Kui veel eile kirjutasime, et Yasmyn ei taha USA teemal avalikult arvamust avaldada, siis täna otsustas ta Instagramis ja Twitteris pöörduda eestlaste poole. «Palun ärme ignoreeri probleemi, kuna «see on nii kaugel» või «see ei mõjuta meid isiklikult»!» alustas ta.

Yasmyni sõnul kannavad eestlased mustanahalistele omaseid patse, kuulavad nende muusikat, vaatavad nende filme ning kasutavad nende sõnu. «Arvate, et see on okei, kuna «me oleme nii kaugel ja siin see ongi normaalne»,» võttis räppar eestlaste suhtumise kokku.

Yasmyni sõnul peab ta iga päev Eestis rassismiga kokku puutuma. FOTO: Tallinn Music Week

Yasmyni sõnul ei väljendu eestlaste rassism vaid sõnades, vaid negatiivsetes pilkudes ning meeste seksualiseerivas suhtumises. «Minu jaoks ei ole okei, kui ütled, et mu vend on pätt, aga mina olen seksikas ja eksootiline,» sõnas Yasmyn.

Samuti on ta palju kuulnud, et eestlaste jaoks pole «neeger» enamat kui «normaalne iseloomustav sõna». «Aga minu jaoks ei ole! Minu jaoks ei ole okei näha igal aastal telekas valget lauljat või näitlejat blackface'i tegemas! Minu jaoks ei ole okei, kui ütled, et afropatsid on lihtsalt soeng!» põrutas Yasmyn.

Näosaate ja blackface'i teemal võttis eile pikemalt sõna ka juutuuber Evert Poom. Samuti kommenteeris süüdistusi saate produtsent Kaupo Karelson. Loe selle kohta siit.

Yasmyn nimetas mitmeid tumedanahalisi avaliku elu tegelasi, kes Eestis iga päev rassismiga kokku puutuvad, nende seas Dave Bentoni tütred Sissi ja Lisa, Sandra Ashilevi, muusik Carl Tuulik ja Yasmyni vend Mick Moon. «Oleme samas haiglas sündinud ja samade tänavate peal üles kasvanud,» ahastas räpplauljatar.

Yasmyn lisas, et USA mässu taga on rohkem kui George Floydi surm. «Point on selles, et see on kestnud aastaid ja nüüd on nende piir! Nad tahavad, et neid kuuldaks!» kirjutas ta.