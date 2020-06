VÕIMAS ⟩ Apollo Autokino lõpukontsert Karl-Erik Taukariga püstitas publikurekordi!

Lõpukontserdi peaesineja valiti Apollo Kino ja Tallinna Lauluväljaku poolt ühiselt. «Karl-Erik Taukar Band oli esmane valik, sest tegu on andeka lauljaga, kelle vaba suhtlusstiil sobib drive-in kontserdi kontseptsiooniga,» põhjendas Ärm artisti valikut, kelle sõnul on nad otsusega enam kui rahul. «Kontserdijärgne ühissignaalitamine oli niivõrd võimas, et jättis nii mõnedki autod platsile väikest käivitusabi vajama,»kiidab Ärm.