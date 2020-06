HITIHOIATUS ⟩ Anne Veski üllatab fänne uue suvise singliga!

«Meil ka on uus lugu suve alguse puhul valmis saanud,» teatab Anne Veski oma fännidele rõõmsat uudist. «Lugu sündis koos teadmisega, et juulikuus võib juba jälle lavale saada ja «Nüüd» on jälle varsti kõik teed valla.» Loo muusika autor on Ain Tammesson, sõnad kirjutas aga Kairi Kroon. «Püsige terved!» lisab Veski.