RETROKLIPP ⟩ Jaagup Kreem unistas lapsepõlves eriti huvitavast ametist

«Kõne all on tulnud minul näiteks Saaremaal arstiks või sinna kuskile metsakombinaati inseneriks või külanõukogusse,» rääkis 9-aastane Juhan oma karjäärivalikutest. «Mina lähen vist inseneriks tõesti. Kui ma inseneriks ei saa, siis ma hakkan kunstnikuks. Igasuguseid pilte nikerdada on väga huvitav,» lisas 7-aastane Jaagup.



«Ma kavatsen nii, kui ülikooli lõpetan, minna Saaremaale elama,» teatas Juhan. Saaremaale soovisid mõlemad kolida seetõttu, et seal saavat väga hästi koeri pidada.