Afropatside tõttu rassismis süüdistatud Liisa Leetma: olin rumal ja mõtlematu

Pea 60 000 jälgijaga instastaar rääkis Instagrami loos, et tal on hea meel, et oleme lõpuks jõudnud olukorda, kus rassismist rääkimine on vältimatu. «Me ei saa seda enam varjata, me peame midagi tegema selleks, et olukord muutuks ka Eestis,» ütles Leetma.

Ta rääkis, et on saanud palju kirju «uskumatutest olukordadest», mis on juhtunud Eestis. «Ma saan aru, et meie eelkäijad on elanud maailmas, kus diskrimineerimine oli okei, aga ajad on muutunud ja meil, noortel, on võimalus tuua sisse see muutus,» rääkis Leetma videos.

Samuti palus ta toimuvat jagada ühismeedias ning rääkida sellest lähedaste ja tuttavatega.

Varasemalt on tumedat nahavärvi armastav Leetma saanud aga ise rassismisüüdistusi, kuna on kandnud piltidel afropatse. 2018. aastal on Leetma ebaloomulikult tumedat nahavärvi mainitud isegi Ameerika väljaande HuffPost artiklis, milles kritiseeriti valgeid naisi, kes ennast Instagrami piltide jaoks tumedamaks tuunivad.

«Ma kasutan filtreid, mis kõik värvid esile toovad. Mu plaan pole olla mustanahaline,» vastas Leetma toona süüdistustele. Teadupoolest on USAs ajalooliselt probleeme olnud blackface'iga, mis tähendab, et valged värvivad ennast tumedaks, et kehastada ja parodeerida mustanahalisi.

Samal põhjusel sai kolm aastat tagasi rassismisüüdistusi ka lauljatar Getter Jaani, kes ennast paroodiasaate «Su nägu kõlab tuttavalt» jaoks tumedamaks lasi võõbata. Sel teemal võttis hiljuti pikemalt sõna ka juutuuber Evert Poom, samuti on näosaadet kritiseerinud tumedanahaline lauljatar Yasmyn.

Leetma selgitas Elu24-le, et soovis tol hetkel lihtsalt oma välimusega katsetada. «Rohkem mõtet seal taga polnud – just see mõtlematus mulle saatuslikuks saigi. Ma ei mõistnud, kuidas mu valikud teevad haiget inimestele, kelle kultuurist tahame kõik osa saada, ent raskustele keerame selja,» ütles instastaar.

Leetma tunnistas, et afropatside ja liialt tumeda meigi taga polnud muud kui enda rumalus. «Olla ignorantne on juba osa rassismist. Need süüdistused ei olnud alusetud ja minu valikud ei olnud õiged!» ütles ta.

Leetma lisas Instagrami loos, et sai toona 400–500 kirja inimestelt, kes süüdistasid teda rassismis ja tahtsid teda «ära tappa». «See oli väga kohutav hetk. Sel hetkel tundus, et mulle on liiga tehtud, kuigi reaalsuses olin ma selle veidi ära teeninud. Mul on hea meel, et see läks nii,» rääkis ta.

Meigikunstnik Liisa Leetma 2018. aastal. FOTO: Erlend Staub

Leetma lisas, et tema tänane eesmärk on kasvatada endast targem ja sallivam inimene. «Loodan sellega inspireerida ka teisi!» sõnas suunamudija Elu24-le.