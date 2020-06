Ei olegi doping: Lance Armstrong kahetseb sportlaskarjääris hoopis midagi muud

Kui raamatu ilmumise ajal Armstrongilt küsiti, et kas O`Reillyl on tõendeid oma väidete kinnitamiseks, vastas Armstrong: «Ta on vihane. Vihane minu peale ja eriti vihane tiimipealiku Johan Bruyne peale. Ta vist kardab, et toome avalikkuse ette, milline hoor ta tegelikult on.»

«Naise nimetamine hooraks on täiesti vastuvõetamatu. Halvem on keeruline olla. Ma ei tahtnud öelda, et ta on hoor....Miks ma nii tegin? Sest olin idioot ja olin sattunud rünnaku alla. Oleksin öelnud mida iganes, et oma nime päästa.»