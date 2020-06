PILDID ⟩ Rumeenia tennisemängija oli nädal aega sõnatu: nägin Serena Williamsit paljalt

Paljud on Serenat tema füüsilise jõu pärast võrrelnud meestega. «See on minu jaoks valus. Inimesed on rääkinud, et olen mehe kehas sündinud. Seda eekõige minu tugevate biitsepsite pärast, sellepärast, et olen tugev. Olin oma õest Venusest erinev - tema oli sale ja ilus, mina aga tugev ja lihaseline, ja ka ilus. Aga teistmoodi ilus. Olin lihtsalt täiesti erinev, » ütles 38-aastane Williams Harper’s Bazaarile.