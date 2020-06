OH ÕUDUST! ⟩ Karantiin on andnud briti tõsielustaari välimusele korraliku põntsu: see on olnud traumeeriv

Inglanna Olivia Jade Atwood on koroonaviiruse tõttu karantiinis pidanud olema juba 70 päeva. See tähendab, et tõsielustaar on juba üle kahe kuu ilma olnud oma tavapärastest iluprotseduuridest, vahendab The Sun. Esiteks on Olivia ilma jäänud oma Botoxi ehk botuliinisüstidest ja sealhulgas ka täitesüstidest.

«Ma ei saa nooremaks seega mulle meeldivad mõned täiustamised ja natuke Botoxit. Aga see kõik on läinud, ma sulan ära,» väitis tõsielustaar ja tõdes, et peeglisse vaadates ei tunne ta ennast äragi.

Ilusüstid pole aga ainsad asjad, milleta Olivia on karantiini ajal pidanud hakkama saama.

«Ma olen nüüd esimest korda pärast 11 aastat taas brünett,» kurtis tõsielustaar, kelle jaoks on juuste värvimine olnud juba aastaid religioosne tegevus.

Ka sellega tõsielustaari mured ei piirdu. «Tavaliselt lasen kord kuus laseriga karvu eemaldada, nii et asjad näevad seal all natuke hullumeelsed välja,» kirjeldas Olivia ja teatas, et on pidanud ise oma intiimpiirkonda raseerima: «see on olnud traumeeriv.»

Karantiini ajal on Olivia pidanud elama ka ilma küünehoolduseta, mis tähendab, et ta on kasutanud odavamaid kunstküüsi. «Olen viimases lootuses kasutanud pealesurutavaid küüsi nagu 12-aastane tüdruk,» rääkis tõsielustaar, kuid täpsustas, et need näevad päris reaalsed välja ning vähemalt üks osa temast jätab mulje nagu tal oleks asjad kontrolli all.

Kõige tipuks tunneb Olivia puudust ostlemisest. «Ma igatsen seda nii väga. Olen karantiini ajal raha säästnud, sest mul on šoppamise probleem. See on kõige suurem summa, mida olen oma elus säästnud. Netist ostmine ei tee minu jaoks midagi. Mulle meeldib poodi sisse minna ja esemeid vaadata,» tõdes Olivia.

Manchesteris, vanemate kodus karantiini veetva Oliviaga on kaasas ka naise kihlatu, jalgpallimeeskonna Blackburn Rovers ründaja, Bradley Dackiga. Möödunud oktoobris kihlunud paar on Olivia sõnul karantiini ajal üksteisele peaaegu kallale läinud.

«See on olnud tõesti keeruline. Olen rääkinud teiste tüdrukutega (jalgpallurite kallimatega – toim) ja nad ütlevad sama – poisid on nii harjunud rutiiniga, nad teavad täpselt, mis kellaaeg on mõeldud söömiseks, jooksmiseks ja magamiseks. Kui see neilt ära võetakse, on neil raskusi.» Olivia võrdles oma jalgpallurist kihlatut ka koeraga: «Ta on nagu kuldne retriiver – sa pead talle andma palju koormust ja tähelepanu.»

Karantiin pole aga tõsielustaari täielikult morjendanud. Tänu päikesepaistelistele ilmadele pole Olivia pidanud muretsema oma päevituse pärast. Lisaks valmistab kihlatu naisele tervislikku toitu ja mehest on saanud tõsielustaari mitteametlik personaaltreener.

«Tunnen, et olen tugevam, paremas vormis, tervislikum, sest ta on kutt ja teeb teistmoodi trenni kui mina ja mina olen teinud tema treeningkava,» tõdes Olivia positiivselt, kuid igatseb siiski oma iluprotseduure. «Esimesel päeva, kui juuksurisalong uksed taasavab, olen oma maskiga kohal.»