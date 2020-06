Päeviku kohaselt on natside varastatud aarded Poola lossi kaevus

Päevikut pidas 75 aastat tagasi SS ohvitser, kes kasutas varjunime Michaelis ja ta on oma päevikus detailselt kirjeldanud SSi (Schutzstaffel) juhi Heinrich Himmleri plaani varastada Euroopas kulda, kunsti ja muud väärtuslikku, teatab livescience.com.

Päevikus on ära toodud 11 paika, kuhu natsid peitsid varastatud kulda, juveele, hinnalisi maale ja religioosseid esemeid. Üks neist kohtadest on Edela-Poolas Roztokas asuv 16. sajandi Hochbergi loss, milles on kaev, mille sügavus on 60 meetrit.

Arvatakse, et selles kaevus võib olla Poola Breslau (praegu Wrocław) pangast pärit kuld, mille väärtus tänapäeval on miljardeid eurosid.

Pärast Teist maailmasõda oli Michaelise päevik varjatuna Saksamaal Quedlinburgis seal asuva vabamüürlaste looži käes.

Vabamüürlaste organisatsioon, mis on salaühing, on Saksamaal tegutsenud üle 100 aasta ning sellesse kuulusid Kolmanda riigi ajal paljud natsiohvitserid.

Päevikut pidanud Michaelis oli ka vabamüürlaste organisatsiooni liige ja väidetavalt vastutas ta Poola edelaosas natside poolt varastatud aarete transpordi eest.

Poola meedia andmetel kuulusid pärast Teist maailmasõda Quedlinburgi vabamüürlaste looži mitu natsiametnike järeltulijat.

2019. aastal andis vabamüürlaste loož natsipäeviku Poola sihtasutusele Sileesia sild. Sihtasutus teatas möödunud aasta märtsis, et nad said Saksamaa vabamüürlaste käest väärtusliku sisuga päeviku ja see kingiti neile vabandusena Teise maailmasõja ajal korda saadetud julmuste pärast.

Sileesia silla esindaja Roman Furmaniaki sõnul on päevikuga koos kaart, millel on ära toodud Hochbergi loss ja selles olev kaev viitega natsiaardele.

Furmaniaki sõnul on dokumente, mis tõendavad, et osa natside poolt röövitud varast on nimetatud lossi kaevus. Samuti on andmeid, et nad tapsid kohalikud, kelle abil vara kaevu veeti, viskasid surnukehad kaevu ning sulgesid kaevu lõhkamise abil.

Sihtasutus Sileesia sild lasi ekspertidel päevikut uurida ja sai kinnituse, et see on kirjutatud Teise maailmasõja ajal. Päeviku autentsust peab kinnitama veel Poola kultuuri- ja pärandiministeerium.

Poola välisministeeriumi teatel asub Hochbergi loss Alam-Sileesias ja Teise maailmasõja ajal sai see paik tuntuks kui koht, kus natsid peitsid jõukatelt juutidelt ja teistelt varastatud vara, kuid ka muuseumidest ja galeriidest kaasa viidut.

Ministeeriumi esindajad lisasid, et Alam-Sileesias on palju looduslikke ja inimkätega loodud kohti, kuhu vara peita. Koopaid, kaevandusi ja tunneleid, kuid ka kindlusi ja losse, kus on vanu vangikonge ja peidikuid. Sellistesse kohtadesse mahtusid ka väga suured kunstiteosed.

Pärast Teist maailmasõda seostas USA valitsuse kunstivarguste luureüksus (ALIU) Sileesia muuseumi direktori Günther Grundmanni Alam-Sileesias varastatud kunsti ja kullaga. Grundmannil oli nimekiri 80 paigast, millest üks oli Hochberi loss, kuhu natsid peitsid hinnalisi esemeid ja kulda.

Ajaloolaste arvates langes suur osa neist esemetest Nõukogude Liidu Punaarmee kätte, kui nad 1945. aastal läbi Poola Saksamaale liikusid.

Liitlaste hinnangul varastasid natsid juutidelt, muuseumidest ja aadlike erakogudest umbes viis miljonit kunstiteost.

Liitlaste 350 ohvitserist ja eksperdist koosnev meeskond, mida tunti nimega Monumendimehed, sai ülesandeks need vääratuslikud esemed leida ja õigetele omanikele tagastada.

2014. aastal valmis selleteemaline film pealkirjaga «Monumendimehed», kus mängisid peaosi George Clooney ja Matt Damon.

Ainuüksi ühes kohas, Austrias Altaussees asuvas soolakaevanduskompleksis oli tuhandeid varastatud maale, manuskripte, haruldasi raamatuid, kujusid ja gobelääne.

Sealt leiti ka lõhkekeha, mis pidi Saksamaa lüüasaamisel plahvatama ja väärtusliku hävitama, kuid see ei plahvatanud mitte kunagi.

Poola ajaloolaste teatel on seni kadunud umbes 63 000 kunstiteost ja kultuuriliselt tähtsat eset, mille natsid Poola juutidelt varastasid. Poola ametnikud koos kunstiekspertide ja ajaloolastega otsivad neid esemeid.

Poola ametnikke on kritiseeritud selle eest, et nad ei ole tagastanud kunstiteoseid, mille natsid varastasid Hollandi juutidelt, vaid need on seni Poolas.

Mis puudutab Hochbergi lossi all olevat väidetavat kullaaaret, siis plaanivad lossi omanikud lagunenud hoone renoveerida ja restaureerida ning eelseisvad tööd hõlmavad ka maetud kaevu otsimist.

Poolas on ka varem natside poolt varastatud kulda otsitud. Oletati, et osa varast võib olla kunagistes raudteetunnelites, kuid uurimisel siiski seda ei leitud.