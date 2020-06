ARMAS KLÕPS ⟩ Saara ja Märt Piusi perre sündis poeg

A post shared by Saara Pius (@piussaara) on Jun 1, 2020 at 10:35pm PDT

Märt ja Saara said kokku varalahkunud kirjaniku Margus Karu romaani «Nullpunkt» samanimelise seriaali võtteplatsil 2014. aastal. Tol ajal Rakvere Teatri näitlejate hulka kuulunud Saara Kadak mängis Bianka-nimelist neiut, kellega tal oli vastuoluline sõprussuhe peaosatäitja Johannesega, keda mängis Tallinna Linnateatri näitleja Märt Pius. Saara jagas vahetult enne seriaali ekraniseerimist ERR-ile antud intervjuus, et omavaheline koostöö Märt Piusiga on klappinud suurepäraselt: «Ta on väga asjalik ja teab, kuidas olla ja mida teha kaamera ees. Turvaline ja meeldiv partner.» rääkis Saara enda tulevasest elukaaslasest. Noored avalikustasid romantilise suhte 2015 aasta kevadel ning mullu juunis sõuti abieluranda. Näitlejate peres kasvab lisaks möödunud nädalal sündinud pisipojale ka 3-aastane tütar Susanna.