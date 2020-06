KÕRV PEALE ⟩ Uku Suviste avaldas tantsulise suvepala

Värske pala muusikavideo on filmitud Lõuna-Eestis, Vastse-Roosas, mille lähistel filmiti ka Eesti kassahittt «Tõde ja Õigus». Loo videos näitab Uku, et lisaks võimsale lauluhäälele oskab ta ka väga hästi tantsida.

«Mul on väga hea meel, et lugu lõpuks väljas on,» kommenteerib Uku ise oma uut singlit. «Alustasime Karl-Anderiga selle kallal töötamist juba aprillikuus ja oleme sellega palju vaeva näinud. Samuti on mul eriti hea meel loo muusikavideo üle. Olen alati soovinud teha midagi tantsulist ning selle looga avanes see võimalus. Samuti olen unistanud filmida video kaunis sünnipaiga lähedases Lõuna-Eesti looduses. Tahan tänada kogu oma tiimi, kes selle loo ja video taga olid. Loodan, et inimestele lugu meeldib ja soovin sellega kõigile meeleolukat suve!»