KOHTUOTSUS ⟩ Tiigrikuninga kunagine loomaaed kuulub nüüdsest tema rivaalile

Föderaalkohtuniku otsuses seisab, et Jeffil on 120 päeva aega pakkida nii enda kui ka kõikide loomade asjad kokku ning lahkuda. Alles möödunud kuul avas Jeff uuesti kurikuulsa loomaaia ja pani sellele nimeks Tiger King Park. Ei kõla nagu Jeff oleks maa kaotamise pärast liialt pahane. «Me oleme juba kaua oodanud, et kohtunik võtab 2016. aasta maade üle andmise lõpuks tagasi. Oleme tänulikud, et ta nii kaua oma otsusega venitas ja andis meile võimaluse avada Thackerville'is asuva maailma suurima kasiino taga uus Tiigrikuninga park,» laususid Jeff ja tema abikaasa Lauren.



Jeffil oli juba ammu plaan edasi liikuda: «Arvestades seda, et Carole kulutas selle kohtuotsuse taga ajamiseks umbes 2,5 miljonit, siis soovime talle Oklahomas asuva 16 aakri suuruse maalapi puhul õnne,» lisas paar. «Inimjäänuste matmise võimalus sellel maa peaks tekitama temas kodutunnet.»