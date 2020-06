Eelmise nädala alguses mõistis Tartu maakohus valeütluste andmises süüdi noore naise Mari-Liis Kleini, kes väitis, et talle tungiti tänaval kallale. Klein raiub, et ta ei valetanud ning hoopis uurijate suhtumine oli ükskõikne.

Klein pöördus eelmise aasta septembris politseisse väitega, et sattus Tartus Tähe tänaval kahe juhuslikult vastu tulnud mehe rünnaku ohvriks. Et sinise silma ja mõne väiksema vigastusega päädinud juhtumis ei leidnud kallaletung tõendamist, jäi Klein ise riigi ees süüdlaseks kui valekaebaja, vahendas Tartu Postimees.

Klein on ka pärast süüdimõistvat otsust jäänud oma sõnadele kindlaks ning süüdistab hoopis uurijaid ükskõikses suhtumises. Samuti väitis Klein, et Tartus on sarnaselt rünnatud ka tema tuttavaid. Vägivallajuhtumid tekitanud naises sellist hirmu, et aitama pidi psühholoog.