KAS SIDEMED ESIVANEMATEGA ⟩ Inglismaa vutimees ärkas koomast: prantsuse keel vabalt suus

Curtise lähedastele räägiti, et mees ei hakka enam kunagi rääkima, ega ka liikuma. Curtis tõestas, et mõlemad prognoosid osutusid vääraks.

Haiglas Curtise eest hoolt kandnud Prantsuse päritolu meditsiinitöötaja oli nii üllatunud, et küsis mehe isa käest, millisest Prantsusmaa maakonnast nad pärit on. Kummalisel kombel oli Curtise võime lühiajaline, mõne aja pärast kadus prantsuse keel noormehe peast sama äkki, kui oli sinna ilmunud.

Pärast juhtunut alustas Curtise isa sugupuu uurimist. Selgus, et perel olid sugulussidemed Prantsusmaal Normandia maakonnas. Seosed Normandiaga ulatusid aga kaugesse, 200 aastatagusesse minevikku. See kõik tõstatas Curtise äkilisest prantsuse keele kõnelemisest rajusid stsenaariume.

«Olin õnnelik laps, sest jäsemed jäid raskele haigusele vaatamata täiesti terveks. Ainus mind vaevanud tüsistus oli see, et pidin aasta otsa prille kandma. Arstid olid toimunust hämmingus.»

«Emal on kuus õde, kõik nad on õpetajad. Vanematel on juuksurisalong. Nii, et olen need kaks asja endas ühendanud,» selgitas Curtis.