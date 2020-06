VIDEO ⟩ Kas maailma ajaloo kõige hulljulgem pettus?

Cazique on tainokeelne sõna, tegemist on keelega, mida räägiti kunagi Kariibi mere saartel. MacGregor teadis, et Euroopas seda keelt ei osata ning keegi ei saa tema juttu kontrollida.

Ta esitles 1821 Poyaisi kui äsja iseseisvunud riiki ja teatas, et vajab investeeringuid, et aidata see 19. sajandi arenenud riikide sekka. Ehkki riiki ei olnud olemas, ei takistanud see šotlasel seda reklaamimast ja inimestelt raha välja petmast.