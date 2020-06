Grete Paiast Taukarini: Vaata, kes esinevad heategevuslikul kontserdil «Laulud sõdurile»!

Varasemalt oli juba avalikustatud kolm kontserdil esinevat muusikut, kelleks on armastatud laulja Karl-Erik Taukar, hingestatud laulukirjutaja ja lauljanna Siiri Sisask ning Superstaari saates tuntud lauljatar Merilin Mälk. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkestri rockbänd koos puhkpillikvintetiga. Dirigent on Teet Raik. Esitamisele tulevad nii lauljate enda lood kui ka palad meie laiast muusikavaramust.

Fondi patrooni president Kersti Kaljulaidi sõnul näitas praegune koroonakriis, et Eesti inimesed on endiselt helded annetajad, eriti kui see puudutas just praeguse kriisi tõttu kitsikusse sattunud abivajajaid. «Samas ei tohi me tähelepanuta jätta ka neid, kes vajavad meie abi ja toetust nii enne kui pärast kriisi. Heategevuslik kontsert «Laulud sõdurile» pakub meile kõigile Võidupüha võimaluse anda oma väike panus nende toetuseks, kelle vanemad on Eesti riiki kaitstes langenud või raskelt vigastada saanud,» ütles riigipea.