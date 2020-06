Sotsiaalmeedia mattus pimedusse: vaata, kes Eesti kuulsustest protestist osa võtavad!

Ameerika Ühendriikide politseivägivalla- ja rassismivastased protestid on ärgitanud inimesikriitilisel teemal sõna võtma. Avaliku elu tegelased üle kogu maailma on otsinud väljundit, mille abil inimestes teadlikust tõsta ning seetõttu leiab täna aset #BlackoutTuesday.



Muusikatööstus on mitme miljardi dollariline äri, mis on üles ehitatud privileegidele ja mis on prominentselt kasu lõiganud just mustanahaliste inimeste kunsti pealt. #BlackoutTuesday missiooniks on panna see tööstus pausile – eriti just need ettevõtted ja nende partnerid, kes lõikavad kasu mustanahaliste inimeste pingutustest, piinadest ja edust üle kogu maailma.



Sotsiaalmeedia kasutajad on ilmselt juba täheldanud, et mitmete artistide, veebisaitide ja meediaväljaannete kontod on mattunud n-ö pimedusse. Paljud nimekad staarid on lubanud täna sotsiaalmeediasse mitte postitusi teha, tühistatud on ka mitmed kuulamispeod ja fänniüritused. Spotify lisab valitud playlistidesse ja podcastidesse kaheksa minutit ja 46 sekundit vaikust. Liikumisega on liitunud paljud suured muusikafirmad, seal hulgas Def Jam, Interscope, Sony Music ja Columbia Records. Oma panuse on lubanud anda ka Live Nation ja TikTok. Toetust on näidanud üles ka iseseisvad muusikud ja plaadifirmad.



Vaata, millised tuntud Eesti staarid ja ettevõtted on liikumisega liitunud!