Ettevõtjad Kristel ja Marko Kruustük teatasid mai alguses, et nende pere muutub peagi neljaliikmeliseks.

Teisipäeval jagas Kristel esimest pilti koos pisibeebiga. «Mu süda on täis armastust,» kirjutas naerusuine ärinaine postituse juurde, kus beebit süles hoiab.

Pildilt on näha, et äsja teist korda emaks saanud naine on juba koju pääsenud. Soovime perele õnne!