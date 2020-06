Fitnessikaunitar Kaisa Abner näitab eriti kaunil moel, kuidas Eestis puhata: Pirita pole päris Marbella, aga...

Palmi alla ei saa, sinisest veest võin hetkel ainult und näha. Mis variandid on siis? Vinguda ja vigiseda läbi peanaha ja süüdistada taaskord valitsust, maaväliseid olendeid ja kurba saatust VÕI... Pohlad läksin Piritale, tegin väikse gelato... avastasin, et tegelikult 19 kraadi kärab juba suvena küll. Lühikese püksi sai jalga tõmmata ja nina on päikesest juba mitmendat päeva punane. Palmidega on muidugi kehvasti, aga männid ajavad ka täitsa edukalt asja ära. Pirita pole päris Marbella, aga kui Lightroomi veits peale visata, siis saab ka Instasse sinise vee timmida. Õhtuti pakutakse vanalinnas terrassidel 1=2 õlle ja esimest korda läbi ajaloo on võimalik kuulda kõrvallauast eesti keelt - täitsa müstika. Ja õlle kõrvale jaksan isegi ilma nina krimpsutamata suupistet osta 😎 Oota, mis sellel elul viga oligi? #vacation #visitestonia #estoniangirl #nike #kaisafitness #summervibes #summertime #beach #gelato #fitgirl #fitnessgirl #fitfam #bodygoals #tattoo #girlswithtattoos

A post shared by Kaisa Abner (@kaisaabner) on Jun 1, 2020 at 10:08pm PDT