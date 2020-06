Näosaates blackface'i teinud Elina Born: ma ei osanud näha, et see võib teha kellelegi haiget

USAs toimuvate politseivägivalla- ja rassismivastaste massirahutuste valguses kritiseeris juutuuber Evert Poom telesaadet «Su nägu kõlab tuttavalt», milles Eesti staarid sageli tumedanahalisteks kuulsusteks kehastuvad. Eile tunnistas 2014. aastal näosaate 3. hooajas osalenud lauljatar Kristel Aaslaid, et kahetseb üht toonast etteastet ja nüüd vabandab ka 6. hooaja osaline Elina Born.



«Tunnen, et pean vabandama selle eest, et kehastusin ühes telesaates mustanahaliseks ja oma valiku eest lasta end võõbata tumedamaks,» seisab Elina Borni poolt sotsiaalmeediasse läkitatud postituses. «Ma ei olnud sellel teemal haritud ega osanud näha, et see võib teha kellelegi haiget. See ei olnud kuidagi mõeldud kellegi kritiseerimiseks või kellegi üle naermiseks.» Lauljatar nendib, et kahjuks ei saa tehtut tegemata jätta, kuid alati saab õppida olla paremad ja teadlikumad inimesed.



Elina kehastas näosaates Trinidadi ja Tobago päritolu naisräppar Nicki Minaji.