I Land Sound ära ei jää: pidutsema lastakse piiratud arv inimesi

Avar toimumiskoht annab eelise hoida alati turvalist distantsi, hingata puhast õhku ning tagatud on võimalused käte regulaarseks pesemiseks ja desinfitseerimiseks.

Kohalikku päritolu festivali peakorraldaja Paap Uspenski sõnul on kriisijärgne turismi taastamine Saare maakonnale oluline: «Sellesuvine Saaremaa vajab külastajaid enam kui kunagi varem ja teisalt ootavad festivali fännid tuulutust kehale ning vaimule – me näeme vöimalust seda pakkuda.»

Uspensko usub, et I Land Sound 2020 toob Saaremaa äridele olulisi külalisi: «Ettevõtjad ootavad pikisilmi külalisi, kes, kes puhuksid elu sisse saare majutus-, toitlustus-, turismiasutustesse ja kaubandusse,» nendib Uspenski. «Püüame ka ise võimalikult palju investeerida otse Saaremaale kohaliku tooraine ja teenuste tarbimise kaudu.»

Festivali eestvedajad korraldavad kohalikule kogukonnale 25. juunil kell 11 Orissaare kultuurimajas kohtumise, kus on võimalik tutvuda turvalisust tagavate sammudega ning arutleda kitsaskohtade üle.

Orissaare ja Illiku laiu loodusliku tasakaalu hoidmiseks jätkub 2019. aastal alguse saanud projekt I Land Green. Festivali missioon on igas korralduslikus aspektis vähendada, korduv- ja taaskasutada.

Festivalialale kerkivad baarid ja lavad taas- ja korduvkasutavatest materjalidest. Illiku laidu kaunistavad disain ja dekoratsioonid on jätkusuutlikud ning pakuvad naudingut läbi aastate – nii ka sel korral, kui meeleolu loomise võtab enda kanda I Land Sound dekoratsioonitiim.

Tänu Cordeline OÜ-le võetakse kasutusele käte- ning tualettpaber, mis on valminud ümbertöödeldud tetrapakkidest. Kogu festivali jäätmeplaani tarvis kaasatakse Tallinna Ülikooli ja Eesti Maaülikooli keskkonnakorralduse eriala tudengeid. TLÜ keskkonnakorralduse magistrandi sulest on valmimas ka Illiku laiu bioloogilist mitmekesisust ja tundlikke alasid kaardistav lõputöö, mis näitab, milliseid floora ja faunaga seotud eripärasid tuleb üritust korraldades arvesse võtta, et mitte kohalikku keskkonda kahjustada.