PULL VÄRK ⟩ Avalikus kohas paljaks võtnud venelannat ootab ees trahv, aga mitte selle vägiteo eest

Krasnodari politsei pressiesindaja teatas aga hiljuti, et modelli ootab tõenäoliselt ees rahatrahv näomaski kandmata jätmise eest.

Samuti polnud modellil videos ees näomaski, kuigi alates 12. maist on mitmetes Venemaa piirkondades, kaasa arvatud Krasnodaris, näomaskide kandmine kohustuslik.

Politsei pressiesindaja Artyom Konovalenko sõnas, et naist võib ees oodata kuni 389 euro suurune trahv. Konovalenko ei kommenteerinud, kas naist karistatakse ka avalikus kohas alasti võtmise eest.

Eva Maria jaoks oli see üllatus, kui palju tähelepanu ta hiljutisele videole pöörati. «Ausalt öeldes ei arvanud ma, et see nii palju kõmu tekitab,» selgitas ta.